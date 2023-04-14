أمريكا والناتو يعقدان المؤتمر السنوى الـ 18 حول هذه القضية

جدة - نرمين السيد - تستضيف الولايات المتحدة المؤتمر السنوى الـ 18 لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، الذى يُعقَد بالاشتراك مع الحلف بشأن الحد من انتشار الأسلحة ونزع السلاح وأسلحة الدمار الشامل فى الفترة من 17 إلى 20 أبريل فى واشنطن العاصمة.





ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، بيانًا على موقعها الإلكترونى، قالت فيه إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندى شيرمان سيلقيان كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم 18 أبريل وسيشاركان فى جلسة أسئلة وأجوبة مع حضور شخصى.

وستترأس المؤتمر وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولى بونى جينكينز.

كما سيسبق المؤتمر فعالية عامة رفيعة المستوى للمجتمع المدنى بالشراكة مع مركز رالف جيه بانش للشؤون الدولية بجامعة هوارد لمناقشة التحديات المتطورة فى مجال الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار ومجالات أخرى من الأمن العالمى وكذلك أفكار حول كيفية بناء عالم أكثر أمانًا وأمانًا.

ومنذ عام 2004، ينظم الناتو مؤتمر الناتو السنوى للحد من التسلح ونزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل مع أحد الحلفاء كمضيف مشارك لتوفير فرصة لإجراء مناقشات غير رسمية حول تهديدات أسلحة الدمار الشامل من قبل كبار المسؤولين الوطنيين.

ويتم استضافة المؤتمر السنوى الثامن عشر لأول مرة فى أمريكا الشمالية وسيضم ما يقرب من 175 مشاركًا من أكثر من 50 من حلفاء الناتو والمدعوين والشركاء والمنظمات الدولية.