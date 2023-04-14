ألمانيا توافق على طلب حكومة بولندا بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس: "يسعدنى أن أعلن أنه يمكننا أن نعد شركائنا البولنديين بتسليم خمس طائرات MiG-29s من مخزونات NVA السابقة إلى أوكرانيا.. لقد تلقينا التطبيق اليوم فقط".

وأضاف: "أرحب بحقيقة أننا فى الحكومة الاتحادية توصلنا إلى هذا القرار معًا. هذا يظهر أنه يمكنك الاعتماد على ألمانيا!".

ويشار إلى أنه باتفاق فى 24 يونيو 2003 ، تم الاتفاق بين ألمانيا وبولندا على تسليم طائرات MiG-29s.

جدير بالذكر أن بولندا تمتلك أيضًا طائرات MiG-29 التى تم تسليمها من قبل الاتحاد السوفيتى السابق وتشيكوسلوفاكيا السابقة فى مخزونها.

وكان الرئيس البولندى أندجى سيباستيان دودا خلال زيارة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى وارسو فى 5 أبريل 2023 ، أنه سيسلم جميع طائرات ميج 29 البولندية إلى أوكرانيا.