أوكرانيا تدعو الشركاء لفرض عقوبات على هذه الدول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما جاء على الموقع الرسمى لوزارة المالية الأوكرانية، أمس الخميس، قال وزير المالية الأوكرانى سيرجى مارشينكو -خلال كلمة ألقاها أثناء حضور اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبعة، أثناء وجوده فى الولايات المتحدة فى زيارة عمل، إن العقوبات المفروضة ضد الاتحاد الروسى لا تعمل بشكل فعال، ولذا يجب على شركاء أوكرانيا مراقبة الامتثال للعقوبات وفرضها بشكل فعال على الدول التى تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها. جدير بالذكر أن الاجتماع حضره وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبعة ومحافظو البنوك المركزية وقادة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمفوضية الأوروبية.

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