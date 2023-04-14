روسيا: لا توجد خطط لعقد مشاورات مع واشنطن فى الوقت الراهن

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، "إنه ليس هناك مثل هذه المشاورات فى الوقت الراهن".
وأشار المسؤول الروسى، على صعيد آخر، إلى أن الدور الذى تقوم به دول البريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) أصبح آخذ فى النمو بالتوازى مع العالم متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن تطوير التعاون داخل هذه المجموعة يمثل أولوية مطلقة بالنسبة للسياسة الخارجية لموسكو.
وأضاف ريابكوف: "المسار العام الآن يتجه نحو اللامركزية فى القوة العالمية، وتعزيز مواقف اللاعبين غير الغربيين، وزيادة عدد القوى الإقليمية التى يمكن أن يكون لها تأثير خطير على العمليات العالمية"، موضحًا أنه "فى ضوء ذلك، بالطبع، يستمر تزايد دور البريكس كمنظمة رسخت نفسها بالفعل وأثبتت نفسها بقوة فى العديد من المجالات".
وأكد أن تطوير التعاون داخل منصة بريكس يمثل أولوية مطلقة فى السياسة الخارجية لروسيا، مُضيفًا: "نحن على ثقة من أن المستقبل ملك للمنظمات التى يمكنها الاستجابة بمرونة للتحديات الناشئة من خلال إظهار التماسك والتعاون".
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