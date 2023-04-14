العالم اليوم - المغرب.. الاستئناف يشدد أحكام السجن في قضية اغتصاب طفلة

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. الاستئناف يشدد أحكام السجن في قضية اغتصاب طفلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 05:17 صباحاً - أصدرت محكمة الاستئناف في المغرب ليل الخميس، أحكاما مشددة بالسجن لـ3 متهمين في ملف اغتصاب طفلة، حسبما أفادت صحفية في "فرانس برس".

وحكمت محكمة الاستئناف في الرباط على أحد المتهمين الثلاثة بالسجن 20 عاما، وعلى المتهمين الآخرين بالسجن 10 سنوات لكل منهما، وذلك بعد عقوبة أصدرتها محكمة البداية بحق المتهمين الثلاثة اعتبرت مخففة وأثارت غضبا شعبيا عارما.

وكانت القضية قد أثارت صدمة في المغرب وخارجه.