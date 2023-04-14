القاهرة الإخبارية- الرئيس الصينى: لن نتأثر بالغرب الذى يتسم بالاستقطاب

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الصينى شى جين بينج، قال إن تحديث الصين يستند إلى حقائق البلاد وظروفها، وإنه له أهداف وخطط وإستراتيجيات واضحة.

كما زار "بينج" مصنع جوانزو لإنتاج شاشات شركة "إل جى" للوقوف على كيفية دفع المدينة لانفتاح عالى المستوى.