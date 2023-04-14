كوريا الجنوبية تمنع مواطنيها من السفر للحدود بين أرمينيا وأذربيجان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الكورية فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية يونهاب أن التحذير من السفر إلى المنطقة من المستوى 4، وهو الأعلى فى نظام التحذير من السفر الحكومى الذى يضم أربعة مستويات، سيدخل فى حيز التنفيذ يوم السبت، وأن قرار رفع مستوى التحذير يرجع إلى استمرار الاشتباكات المسلحة فى المنطقة.

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