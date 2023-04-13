العالم اليوم - أسهم أميركا ترتفع مع تحسن الآمال بتهدئة وتيرة رفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 11:20 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم الأميركية على ارتفاع كبير، الخميس، إذ أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ التضخم وارتخاء في سوق العمل، وهو ما دفع إلى تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة، إذ جاءت الدفعة الأكبر من أسهم الشركات الكبرى الحساسة لأسعار الفائدة ودفعت المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه إلى أكبر تسجيل قفزة بالنسبة المئوية في يوم واحد في قرابة من شهر.

تحركات الأسهم

بحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا 53.96 نقطة بما يعادل 1.33 بالمئة إلى 4145.91 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 236.94 نقطة أو بنسبة 1.99 بالمئة إلى 12166.27 نقطة.

كما صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 382.54 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 34029.04 نقطة.