البنتاجون: لدينا قواعد صارمة للحفاظ على الوثائق السرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 10:30 مساءً - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنهم مستمرون فى مراجعة قوائم توزيع المعلومات السرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "لا نتدخل فى تحقيقات وزارة العدل بشأن الوثائق السرية المسربة، ونتواصل مع كل الوكالات الفيدرالية لتحديد حجم الضرر"، موضحة: "الوثائق المسربة حساسة وتؤثر على علاقاتنا بالحلفاء، ولدينا قواعد صارمة للحفاظ على الوثائق السرية".

وتابعت: "كان لدينا توجه لحفظ سرية هذه المستندات، ولا يمكننا إعطاء أي تفاصيل الآن بشأن قضية التسريبات".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية :"مستمرون في مراجعة عدد من العوامل لتأمين المستندات، وما حدث لا يتعلق بوزارة الدفاع فقط بل بإدارة أمريكا".