العالم اليوم - مؤسس فاغنر: تسريبات البنتاغون سُربت عمدا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 10:23 مساءً - قال مؤسس قوات فاغنر الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، اليوم الخميس، إن الوثائق السرية للبنتاغون سربت عمدا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بريغوجين قوله إن حضر اجتماعا حول هذه الوثائق المسربة مع خبراء ومسؤولين في جهاز الاستخبارات التابع لقواته وخلص إلى أن الوثائق سربت بصورة متعمدة.

وقال بريغوجين: "اليوم كنت ذاهبا إلى اجتماع حول الوثائق الأميركية المسربة، بما في ذلك مع ممثلي المخابرات من شركة فاغنر، والمحللين المختصين بالشأن الأميركي. واستخلصنا الاستنتاجات التالية: هذه الوثيقة هي آخر تحذير أميركي، وتسربت عمدا لطرح أسئلة معينة. وأعتقد أن هؤلاء الزملاء الذين شاركوا في الاجتماع معي سوف يقدمون تفاصيل أكثر عن ذلك في المستقبل القريب"، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في وقت سابق، نقلا عن ممثل البنتاغون، أن وزارة الدفاع الأميركية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس، وزعت في "قنوات تلغرام الروسية الموالية للحكومة".

وزُعم أنه يمكن الحصول على أكثر من 100 وثيقة على الإنترنت، وتقدر الأضرار الناجمة عما حدث بأنها كبيرة.

يشار إلى أن السلطات الفيدرالية الأميركية قامت في وقت سابق اليوم الخميس باعتقال المشتبه به الرئيسي في تسريب وثائق البنتاغون، وهو الشاب جاك تيكسيرا، البالغ من العمر 21 عاما والذي يعمل في جناح المخابرات في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس.