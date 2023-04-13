متحدث البنتاجون: لدينا قواعد صارمة للحفاظ على الوثائق السرية

وأضاف "رايدر" خلال المؤتمر الصحفى الذى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أننا نتواصل مع كل الوكالات الفيدرالية لتحديد حجم الضرر، وكان لدينا توجه لحفظ سرية هذه المستندات، ولا يمكننا إعطاء أى تفاصيل الآن بشأن قضية التسريبات.
وأكد أننا مستمرون فى مراجعة عدد من العوامل لتأمين المستندات، ولدينا قواعد صارمة للحفاظ على الوثائق السرية.
وسُربت عشرات الوثائق الأمريكية السرية مؤخرًا ونشرت على الإنترنت، مما استدعى فتح تحقيق جنائى فى خرق تقول وزارة الدفاع "البنتاجون" إنه يشكل "خطرا جسيما" على الأمن القومى الأمريكى.
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