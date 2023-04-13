شؤون الحرمين: 22 مليون مصلٍ ومصلية بالمسجد الحرام خلال أول ثلثين من رمضان

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، إن إجمالى عدد المصلين فى المسجد الحرام بلغ أكثر من 22 مليون مصلٍ ومصلية خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.





وأكد السديس - وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس" - أن الرئاسة هيأت المسجد الحرام من خلال خطتها واستراتيجيتها التشغيلية لتوفير كل ما من شأنه راحة المعتمرين والمصلين والزوار وتسهيل الخدمات كافة لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

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