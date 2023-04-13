عُمان ترحب بالبيان السوري السعودي المشترك

عُمان ترحب بالبيان السوري السعودي المشتركرحبت سلطنة عمان بالبيان السوري السعودي المشترك الذي صدر في ختام زيارة وزير خارجية سوريا فيصل المقداد إلى السعودية أمس.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم الخميس “إن سلطنة عمان تدعم كل الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي، واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي والتوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها”.

وجددت الوزارة في بيانها بحسب وكالة الأنباء العمانية دعم مؤسسات الدولة السورية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق الخير والرخاء للشعب السوري الشقيق.

وكانت سوريا والسعودية أعربتا في بيان صحفي مشترك عن ترحيبهما ببدء إجراء استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدتين أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته.