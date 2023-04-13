العالم اليوم - الذكاء الاصطناعي.. كيف يمحو "آثار الشيخوخة" للممثلين؟

انتم الان تتابعون خبر الذكاء الاصطناعي.. كيف يمحو "آثار الشيخوخة" للممثلين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 07:23 مساءً - تخيّل أنك تشاهد ممثلاً مسناً، لكنّه يظهر أمامك على الشاشة في سن صغير، وبعنفوان شاب في العشرين من عمره، ولا يشعرك بأنّ ذلك نوعاً من المكياج أو المؤثرات البصرية، لكنها أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها فعل ذلك من خلال إظهار الممثلين أصغر سنّاً وأكثر شباباً.

تستطيع برامج الذكاء الاصطناعي حاليّاً، التي تتداخل في جميع مجالات الحياة والصناعات بما فيها صناعة الترفيه، تغيير كل شيء، مثلما يُهدد "تشات جي بي تي"، كل ما يتعلّق بحرفة الكتابة؛ فإنَّ الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيل آثار الشيخوخة رقميّاً في أقل وقتٍ ممكن.

وفقاً لموقع "هوليود ريبورتر":

الممثل الأميركي، توم هانكس، والممثلة الأميركية روبن برايت، سيظهرون على الشاشة كشباب أثناء تصوير فيلم جديد من إخراج المخرج الأميركي روبرت زيميكيس.

الأمر ذاته حدث مع الممثل الأميركي هاريسون فورد في الفيلم الذي سيصدر في يونيو المقبل "إنديانا جونز آند ذا ديال أوف ديستني ".

يشير موقع "ذا غارديان" البريطاني إلى أنّ إزالة آثار الشيخوخة من على وجوه الممثلين الأميركيين تم بفضل أداة ابتكرتها شركة Metaphysic، التي يمكنها أن تخلق "صوراً واقعية للوجه عالية الدقة"، وتشير الشركة إلى أن هذه الأداة يمكنها فعل ذلك من دون حاجة لأعمال المؤثرات البصرية.

يعلّق أستاذ الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا، إيرفينغ بلاتش، أنّ جميع العاملين في المهن السينمائية مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتداخل بقوة في صميم عملهم، يشعرون بالقلق.

يشبّه بلاتش في تصريحات خاصّة لموقع "دوت الخليج" تقنية إزالة آثار الشيخوخة للممثلين على الشاشات، بما حدث مع صعود أي تقنية جديدة تدخل في صناعة السينما، وأي تقنية متطوّرة أخرى، لكنّه يؤكّد أنّ "الذكاء الاصطناعي سيحلّ في نهاية الأمر محل بعض الوظائف في صناعة السينما".

يعود بالقول: "الذكاء الاصطناعي يبدو رائعاً وممتعاً في البداية؛ لكن بعد ذلك يمكن إدراك أنه أمر خطير، يبدو الأمر كما لو أننا علقنا بطريقة ما في الماضي، ولا نريد النظر إلى المستقبل".

يختم أستاذ الفنون السينمائية: "ثمة مشاكل في حركة العجوز والشاب، إنّهما ليسا متشابهين، السلوكيات، أيضاً، ليست هي نفسها، لكن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءاً مما يفعله جميع صانعي الأفلام، بشكل سريع وملحوظ في العقد المقبل".

مخاوف أخرى

بينما أستاذة الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا الأميركية، كاتينا مايكل، تشير إلى أنّ التغيير في الوجه والجسد للممثل كان يتم عن طريق المكياج، ولكن الآن العملية كلها مؤتمتة من خلال استخدام التكنولوجيا.

وتوضّح في تصريحات خاصّة لموقع "دوت الخليج": "في استوديوهات الأفلام يتم إنشاء قواعد بيانات لآلاف الوجوه الاصطناعية التي يتم إنشاؤها عشوائياً ثم استخدام أدوات التعلم الآلي لإلغاء عمر الوجه أو تحديده".

تضيف: "يتم استخدام النتائج العشوائية لتدريب شبكة عصبية تُعرف باسم شبكة إعادة شيخوخة الوجه (FRAN)، وعندما يتم تطبيق FRAN على مشهد، بدلاً من (استبدال صورة الرأس)، على سبيل المثال، فإنه سيتنبأ بأي جزء من الوجه يحتاج إلى عرض بطريقة معينة، وسيغير هذا الجزء من الوجه، إما لإزالة تجاعيد أو إضافتها".

تؤكّد مايكل أنّ:

هناك العديد من المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.

يمكن أخذ أصوات الممثل الأميركي شون كونري، أو تشارلتون هيستون الشهيرة، على سبيل المثال، وتغييرها قليلاً لاستخدامها في فيلم روائي طويل.

استخدام لقطات فيديو لشخص متوفٍ وإعادته إلى الحياة.

في جميع الحالات، هذا ليس شخصاً أو ممثلاً حقيقياً لا يتعين عليه الحصول على مئات الآلاف من الدولارات أو أكثر.

ماذا يحدث لممثل مات وعاد إلى الحياة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ كيف يتم تعويض ممتلكاتهم.

هناك أيضاً قضايا مهمة تتعلق بحقوق النشر والملكية الفكرية يجب حلّها على المدى الطويل.

الخطوة التالية

في السياق ذاته؛ يلفت كاتب السيناريو والباحث في الذكاء الاصطناعي ألكسيس كيركي، إلى جانب آخر يتمثل في: