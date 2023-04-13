العالم اليوم - هيئة مغربية: 45 بالمئة من الأسر تقترض لتلبية الإنفاق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 07:23 مساءً - أظهرت هيئة مغربية رسمية، أن 45 بالمئة من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الأول من 2023.

جاء ذلك بحسب بحث صادر الخميس، عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء.

وأوضحت الهيئة أن "51.2 بالمئة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها في حين تصرح 45 بالمئة من الأسر أنها تلجأ إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق".

وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا وتداعيات الجفاف بالبلاد.

واعتبر البحث أن 85.3 بالمئة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة، بينما وجد 79 بالمئة من الأسر بالربع الأول من 2023، أن "الوقت غير مناسب لاقتناء السلع".

ولفت إلى أن "98.7 بالمئة من الأسر أكدت ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا الماضية".

وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1 بالمئة في فبراير الماضي، مقارنة مع 8.9 بالمئة في يناير السابق له.