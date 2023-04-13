العالم اليوم - أوغلو وشكري يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 06:22 مساءً - وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، إلى تركيا والتقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
وقال أوغلو عقب اجتماعه بشكري:
- فيما يتعلق بتنويع علاقاتنا في مجال الطاقة هناك نمو سريع واستثمارات للشركات التركية وسنحفزها للقيام بهذه الاستثمارات.
- نريد تعزيز السياحة بين مصر وتركيا.
- تبادل الزيارات والاجتماعات مفيد بالنسبة لكلينا.
- في زيارتي لمصر طالبت تقديم الدعم بما يتعلق بفعاليات مؤسساتنا الموجودة في مصر.
- نريد تسريع خطوات التعاون في ظل توافق الرؤى بيننا.
- بالنسبة لليبيا وسوريا فعلاقتنا وتعاوننا سيكونان أوثق بعد الآن، آراؤنا متطابقة في العديد من القضايا.
- هناك اجتماع رباعي بشأن سوريا، والملفان مهمان بالنسبة لنا.
- نريد انتخابات شفافة وحرة في ليبيا.
- بالنسبة لفلسطين، نقدر الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة، حيث يجب إنهاء هذه القضية المهمة للغاية.
كلمة سامح شكري:
- هناك إرادة سياسية لتفعيل العلاقات الثنائية.
- اتفقنا على إطار زمني محدد لعقد قمة ثناية على مستوى الرؤساء.
- بحثنا القضية الفلسطينية، ويجب احترام العبادة والوضع القائم في المسجد الأقصى.
- نسعى إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم وجود قوات أجنبية داخل حدودها.
- حريصون على أن تكون الانتخابات الليبيبة شفافة.
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