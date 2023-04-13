العالم اليوم - أوغلو وشكري يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 06:22 مساءً - وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، إلى تركيا والتقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال أوغلو عقب اجتماعه بشكري: فيما يتعلق بتنويع علاقاتنا في مجال الطاقة هناك نمو سريع واستثمارات للشركات التركية وسنحفزها للقيام بهذه الاستثمارات.

نريد تعزيز السياحة بين مصر وتركيا.

تبادل الزيارات والاجتماعات مفيد بالنسبة لكلينا.

في زيارتي لمصر طالبت تقديم الدعم بما يتعلق بفعاليات مؤسساتنا الموجودة في مصر.

نريد تسريع خطوات التعاون في ظل توافق الرؤى بيننا.

بالنسبة لليبيا وسوريا فعلاقتنا وتعاوننا سيكونان أوثق بعد الآن، آراؤنا متطابقة في العديد من القضايا.

هناك اجتماع رباعي بشأن سوريا، والملفان مهمان بالنسبة لنا.

نريد انتخابات شفافة وحرة في ليبيا.

بالنسبة لفلسطين، نقدر الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة، حيث يجب إنهاء هذه القضية المهمة للغاية. كلمة سامح شكري: هناك إرادة سياسية لتفعيل العلاقات الثنائية.

اتفقنا على إطار زمني محدد لعقد قمة ثناية على مستوى الرؤساء.

بحثنا القضية الفلسطينية، ويجب احترام العبادة والوضع القائم في المسجد الأقصى.

نسعى إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم وجود قوات أجنبية داخل حدودها.

حريصون على أن تكون الانتخابات الليبيبة شفافة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أوغلو وشكري يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية .. في رعاية الله وحفظة