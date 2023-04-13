مجلس أوروبا يعتمد مليار يورو لإمداد أوكرانيا بالذخائر

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان رسمى صدر عن المجلس عبر موقعه الرسمى اليوم الخميس أنه تم اعتماد إجراء مساعدة بقيمة مليار يورو فى إطار مرفق السلام الأوروبى "EPF" لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

سيسمح هذا الإجراء للاتحاد الأوروبى بتعويض الدول الأعضاء عن الذخيرة الممنوحة لأوكرانيا من المخزونات الحالية أو من إعادة ترتيب أولويات الطلبات الحالية خلال الفترة من 9 فبراير إلى 31 مايو 2023".

وقرار اليوم ينفذ الجزء الأول من اتفاقية اعتمدها المجلس فى 20 مارس الماضى بشأن نهج ثلاثى المسارات يهدف إلى تسريع تسليم ذخيرة المدفعية والشراء المشترك لها إلى أوكرانيا.

وتعليقًا على ذلك، قال الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل:" إن قرار اليوم يُفعَّل الجزء الأول من الاتفاقية التاريخية التى توصل إليها قادة الاتحاد الأوروبى لدعم التسليم الفورى للذخيرة المدفعية بقيمة مليار يورو للقوات المسلحة الأوكرانية. لا يوجد دليل أفضل من ذلك على تصميم الاتحاد الأوروبى على مواصلة دعم حق أوكرانيا المشروع فى الدفاع عن النفس ضد روسيا".

وقرار اليوم يزيد المبلغ الإجمالى للمساعدة المالية التى جاءت فى إطار صندوق السلام الأوروبى لشراء أسلحة لأوكرانيا إلى 4.6 مليار يورو.