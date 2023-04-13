نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو: حالة طبية نادرة في الأردن.. ورم لدى رجل يفرز هرمون الحمل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 13 أبريل 2023 05:01 مساءً - دوت الخليج :- في حالة طبية نادرة تم تسجيلها في الأردن، أظهرت فحوصات طبية للحمل، نتيجة إيجابية لدى رجل في الأربعينات من عمره.

وأوضح استشاري الأمراض النسيجية الدكتور حسام أبو فرسخ عبر صفحته على "فيسبوك" أن "فحص الحمل كان إيجابيا لدى رجل عمره 42 سنة".

وأضاف أن "فحص الحمل كان إيجابيا نتيجة إفراز هرمون الحمل من ورم في البنكرياس منتشر للكبد"، وتابع قائلا إنه "بعدما تم أخذ عينات من ورم الكبد تحت الأشعة المقطعية وفحصه تحت المجهر تبين أن الورم يفرز هرمون الحمل".

وأكد الدكتور أبو فرسخ أن "حالة هذا الرجل تمثل حالة طبية نادرة من الأورام ولها علاجها الخاص".

المصدر: RT