نائب أردني بعد انهاء تجميده : الحمدلله وبه نستعين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 13 أبريل 2023 04:04 مساءً - دوت الخليج :- علق النائب حسن الرياطي على قرار مجلس النواب اعادته للمجلس وانهاء تجميده بجملة واحده عبر صفحته على فيس بوك . وقال الرياطي : الحمدلله وبه نستعين .

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