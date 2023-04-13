العالم اليوم - تعرف على مهمة أوروبا لاستكشاف أقمار المشتري البعيدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 03:22 مساءً - توشك مهمة فضائية تحمل اسما "مختلفا" عن بقية أسماء المهمات الفضائية، على الشروع في رحلة للعثور على حياة غريبة على أقمار كوكب المشتري.

اسم المهمة هو "Juice" أو "العصير"، وهو اختصار لـ Jupiter Icy Moons Explorer، وتعني مكتشف أقمار المشتري الثلجية، وهو مشروع تابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإجراء ملاحظات تفصيلية غير مسبوقة عن "عملاق الغاز".

وسيشمل البحث عن أقماره الجليدية، جانيميد وكاليستو وأوروبا، والتي لكل منها محيطات خاصة به لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم دعم الحياة، وربما ما إذا كانوا لا يزالون يفعلون ذلك.

متى وأين الإطلاق؟

من المقرر إطلاق "Juice " مساء الخميس.

سيتم إطلاقه نحو السماء على متن صاروخ آريان 5 من ميناء فضائي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية في غيانا الفرنسية.

لا يتم إطلاقه فعليا من أوروبا، بل من أرض فرنسية على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية.

إلى متى ستستمر المهمة؟