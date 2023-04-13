العالم اليوم - إدارة بايدن تخصص 300 مليون دولار لبناء جسور في أنحاء أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 03:22 مساءً - قال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستشكف الخميس عن تمويل قيمته حوالي 300 مليون دولار في إطار قانون البنية التحتية لبناء تسعة جسور في أنحاء الولايات المتحدة.

يمثل قانون البنية التحتية، الذي أقره الكونغرس بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، واحدا من الإنجازات التشريعية الرئيسية للرئيس الأميركي. وتسعى إدارته إلى تسليط الضوء على هذا القانون مع استعداد بايدن لمحاولة متوقعة لإعادة انتخابه.

وبينما يزور بايدن أيرلندا، ستتوجه نائبته كاملا هاريس ووزير النقل بيت بوتيجيج وإدارات أخرى إلى بعض مواقع الجسور لبحث التمويل لمشروعات في ثماني ولايات وفي العاصمة واشنطن.

وأفاد البيت الأبيض في بيان "هذه الجسور ستخدم إجمالي 230 ألف سيارة يوميا، وستوفر تلك الاستثمارات وقت ومال دافعي الضرائب عن طريق تقليل الازدحام المروري وإجراء تحسينات طال انتظارها".

ووقع بايدن على قانون البنية التحتية الذي تقدر تكلفته بتريليون دولار في نوفمبر عام 2021، وتعمل إدارته على تنفيذه بإقامة مشروعات لإصلاح الجسور والطرقات وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت ليشمل المزيد من الأميركيين.