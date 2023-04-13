النرويج: 15 مسؤولا بالسفارة الروسية أشخاص غير مرغوب فيهم

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية النرويجية فى بيان أوردته قناة فرانس 24، اليوم الخميس، إن قرار الحكومة جاء ردا على الوضع الأمنى المتغير فى أوروبا، والذى أدى إلى زيادة تهديد الاستخبارات من روسيا.
فيما لم يرد تعليق على الفور من السفارة الروسية فى أوسلو على الأمر حتى الآن.
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