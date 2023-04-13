عاجل.. الشرطة الهولندية تخلى مبنى البرلمان فى لاهاى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، بأن الشرطة الهولندية تقول إنها أخلت مبنى البرلمان فى لاهاى.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، بأن الشرطة الهولندية تقول إنها أخلت مبنى البرلمان فى لاهاى. وأوضحت، القناة، أن فريق المتفجرات يعمل داخل مبنى البرلمان حاليا.

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