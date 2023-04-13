كوريا الجنوبية تدين جارتها الشمالية بسبب إطلاقها صاروخاً باتجاه اليابان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 12:29 مساءً - أدان مجلس الأمن القومي بكوريا الجنوبية، اليوم، بشدة الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية، في البحر في اتجاه اليابان.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس بشأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونج يانج فجراليوم الخميس.

وقال المكتب رئاسة كوريا الجنوبية في بيان أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي أكدوا أن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي يشكل انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازا خطيرا يؤدي إلى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

وأضاف البيان أن المجلس ندد بشدة بإطلاق بيونغ يانغ صاروخ باليستي لا يقل مداه عن المتوسط في أعقاب إطلاق صاروخ بعيد المدى في شهري فبراير ومارس الماضيين، وفق ما بثته وكالة يونهاب للأنباء.

وحذرت الحكومة اليابانية، سكان جزيرة هوكايدو على اللجوء إلى الملاجئ، بعد الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية.

وقالت الحكومة في تحذيرها "إخلاء فوري. إخلاء فوري"، مطالبة السكان في الجزيرة باللجوء إلى مبنى أو ملجأ تحت الأرض، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضحت أن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخ باليستي، مما دفع نظام الإنذار في حالات الطوارئ الياباني للتحذير من احتمال هبوطه بالقرب من هوكايدو"، بحسب ما بثته وكالة كيودو للأنباء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، أن الحكومة استخدمت نظام الإنذار في حالات الطوارئ على مستوى البلاد لإصدار تحذير من احتمال سقوط الصاروخ الكوري الشمالي في أو حول هوكايدو الواقعة أقصى شمال اليابان.

وتابعت "بعد عشرين دقيقة، أصدرت الحكومة إشعارا من خلال نظام شبكة معلومات الطوارئ، بأنه لم يعد هناك احتمال لحدوث ذلك".

ونقلت الهيئة عن مسؤولين حكوميين قولهم إن ذلك جاء بعد علمهم أنه "لا توجد إمكانية لسقوط الصاروخ على الأراضي اليابانية".

من جانبه، قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا ، في تصريح صحفي، إن الصاروخ لم يقع داخل الأراضي اليابانية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، قد أعلنت في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.