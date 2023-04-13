نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : " التربية " تطلق برنامجا عن الأقصى يؤهل المشاركين فيه إلى عدة رتب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 13 أبريل 2023 12:00 مساءً - دوت الخليج :- عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها باعتماد المادة التدريبية لبرنامج “رواد الأقصى كل السور”.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي والمكانة الدينية للمسجد الأقصى المبارك وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه، وفهم علاقة المملكة الأردنية الهاشمية به ومفاصلها الرئيسة، واستنتاج الخطر الأبرز الذي يواجه الأقصى، ونقل الأثر التدريبي إلى الطلبة.

ويستهدف البرنامج الفئات التالية: معلم، مدير مدرسة، مشرف تربوي، مساعد مدير، قيم مختبر حاسوب، قيم مختبر علوم وأمين مكتبة، ليؤهل المشاركين فيه إلى عدة رتب.

وبحسب الوزارة، فإن آخر موعد لتقدم الراغبين في المشاركة بالبرنامج هو الـ 22 من شهر نيسان الحالي، ليقام خلال الفترة ما بين 13 أيار إلى 30 كانون الأول المقبلين، بواقع 95 ساعة تدريبية.

وتتاح المشاركة بالبرنامج المتكون من 3 برامج تدريبية للحاصلين على ورشة الأقصى كل السور بمساريها (4 أو 10 ساعات)، ويجب إنهاء البرنامج الأول بنجاح للالتحاق بالبرنامجين الثاني والثالث.

البرنامج الأول “علوم بين المقدس ومنهجياتها” يتضمن 55 ساعة تدريبية، ويقام في الفترة من 13 أيار إلى 7 آب، عن بعد من خلال التعليم الإلكتروني المدمج المتزامن على منصة ملتقى القدس الثقافي، ويؤهل إلى رتب: معلم، معلم أول، إداري مساند وإداري أول.

وفي البرنامج الأول يسمح لمن يحمل الرتبة الثالثة (معلم أول / إداري أول) والرابعة (خبير) التقدم للتدريب لغايات تحقيق متطلبات التقدم للبرنامجين الثاني والثالث، وأن يحسب ذلك لهم في ملف الإنجاز، ولكن لا تحتسب الساعات المقطوعة لغايات احتساب الساعات اللازمة لرتبة قائد وخبير.

البرنامج الثاني “تدريب مدربي الأقصى كل السور” يتضمن 40 ساعة تدريبية، ويقام في الفترة من 26 آب إلى 30 كانون الأول، بالتعليم المدمج، ويؤهل إلى رتب: معلم خبير، معلم قائد، إداري خبير وإداري قائد ، وفق هلا اخبار .

البرنامج الثالث “تدريب مبادري الأقصى كل السور” يتضمن 40 ساعة تدريبية، ويقام في الفترة من 5 آب إلى 30 كانون الأول، بالتعليم المدمج، ويؤهل إلى رتب: معلم خبير، معلم قائد، إداري خبير وإداري قائد.

وقت التدريب في البرنامج سيكون من الساعة الـ 5 إلى الـ 8 مساء يومي السبت والاثنين على منصة ملتقى القدس الثقافي، ويحتاج المشارك إلى الالتزام بـ 6 ساعات أسبوعيا (تدريب إلكتروني متزامن: مرتين أسبوعيا (3 ساعات)).