الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من رام الله وأريحا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العوجا، فى أريحا، واعتقلت خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك ثلاثة شبان من قرية بيتين شرق رام الله، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

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