الولايات المتحدة ترحب باستضافة الدومينيكان قمة الأمريكتين العاشرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ورئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر ووزير خارجيته روبرتو ألفاريز فى العاصمة سانتو دومينجو.

كما بحث الجانبان التحديات العالمية والأمن الإقليمى، بما فى ذلك الوضع الملح فى هايتى.

وناقشا العلاقات العميقة بين البلدين والقيم الديمقراطية المشتركة والمصالح المشتركة فى الازدهار الاقتصادى، بما فى ذلك سبل تعاونهما من خلال الشراكة الأمريكية-الكاريبية لمعالجة أزمة المناخ.