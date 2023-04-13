العالم اليوم - أسهم اليابان تسجل مكاسب لليوم الخامس بدعم قطاع التجزئة

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تسجل مكاسب لليوم الخامس بدعم قطاع التجزئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 10:19 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الخامسة على التوالي وسط التفاؤل بانتعاش قطاع التجزئة المحلي، في حين تأثرت الأسهم المالية بمخاوف الركود في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.26 بالمئة ليعوض خسائر سجلها في وقت مبكر، ويحقق أطول سلسلة مكاسب في أكثر من شهر. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التعاملات مرتفعا 0.05 بالمئة.

وصعد سهم شركة أيون 2.7 بالمئة ليقود الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي بعد أن قالت شركة البيع بالتجزئة إن الإيرادات في العام حتى فبراير وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وسط توقعات بتحقيق أرباح قياسية العام المقبل.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية في نومورا "كما يتضح من نتائج شركات البيع بالتجزئة، فإن زيادة حركة الأشخاص وتعافي السفر الداخلي يعززان الاقتصاد".

وعلى المؤشر نيكي، هبط 128 سهما إلى المنطقة الحمراء مقابل 89 سهما في المنطقة الخضراء. وكانت الشركات المالية وشركات التكنولوجيا أكبر الخاسرين على المؤشر.

وهبط سهم بنك ريسونا هولدنجز 1.62 بالمئة، بينما انخفض سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق 1.57 بالمئة.