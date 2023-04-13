العالم اليوم - صاروخ بالستي كوري شمالي.. واليابان تأمر سكان منطقة بالاحتماء

انتم الان تتابعون خبر صاروخ بالستي كوري شمالي.. واليابان تأمر سكان منطقة بالاحتماء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 02:16 صباحاً - أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا باتجاه البحر، الخميس، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصاروخ أطلق باتجاه بحر الشرق، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، في خطوة تحد هي الأحدث في سياق توترات حادة بين بيونغيانغ من جهة وسيول وواشنطن من جهة أخرى.

كما أعلنت رئاسة وزراء اليابان على "تويتر"، أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي".

وحضت حكومة اليابان سكان منطقة هوكايدو الشمالية على الاحتماء، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ.

وقالت الحكومة في تحذير: "اخلوا على الفور. اخلوا على الفور"، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض.

وحذرت طوكيو من أن الصاروخ يتوقع أن يهبط نحو الساعة 8.00 صباحا (11.00 ت غ).