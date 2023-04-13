حصيلة ثقيلة لإعصار فريدي في مالاوي

حصيلة ثقيلة لإعصار فريدي في مالاويارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار المداري "فريدي" في جمهورية مالاوي الأربعاء، متجاوزة الألف قتيل.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن رئيس جمهورية مالاوي لازاروس شاكويرا قوله: "عدد ضحايا الإعصار المداري " فريدي" قد تجاوز الألف شخص، والبلاد تواصل أعمال الترميم بعد الإعصار المدمر.

وأشار إلى أن "فريدي" كان الأكثر تدميرا لمالاوي من بين جميع الأعاصير التي ضربت البلاد على مدى العقدين الماضيين.

وأعلنت سلطات مالاوي في وقت سابق مقتل 676 وفقدان 538 شخص.