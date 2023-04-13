حصيلة ثقيلة لإعصار فريدي في مالاوي
ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار المداري "فريدي" في جمهورية مالاوي الأربعاء، متجاوزة الألف قتيل.
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن رئيس جمهورية مالاوي لازاروس شاكويرا قوله: "عدد ضحايا الإعصار المداري " فريدي" قد تجاوز الألف شخص، والبلاد تواصل أعمال الترميم بعد الإعصار المدمر.
وأشار إلى أن "فريدي" كان الأكثر تدميرا لمالاوي من بين جميع الأعاصير التي ضربت البلاد على مدى العقدين الماضيين.
وأعلنت سلطات مالاوي في وقت سابق مقتل 676 وفقدان 538 شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصيلة ثقيلة لإعصار فريدي في مالاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.