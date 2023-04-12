العالم اليوم - ريال مدريد يقطع نصف الطريق إلى مربع أوروبا الذهبي

انتم الان تتابعون خبر ريال مدريد يقطع نصف الطريق إلى مربع أوروبا الذهبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 11:20 مساءً - وضع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه تشلسي الإنجليزي 2-صفر، الأربعاء، في ذهاب ربع النهائي.

ويدين ريال بانتصاره إلى الثلاثي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والبديل ماركو أسنسيو، اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 22 و74، والبرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب التمريرتين الحاسمتين.

وعقد تشلسي مهمته أمام بطل المسابقة 14 مرة، بعدما اضطر لخوض نصف الساعة الأخير بـ10 لاعبين، إثر طرد المدافع بن تشلويل بالبطاقة الحمراء بعد خطأ ارتكبه عند حافة المنطقة على البرازيلي رودريغو.

والتقى الفريقان في الأدوار الإقصائية للموسم الثالث تواليا، حيث فاز الفريق اللندني في نصف نهائي موسم 2020-2021 في طريقه لاحراز اللقب، في حين فاز ريال في ربع نهائي موسم 2021-2022 في طريقه أيضا للفوز بالكأس.