نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزارة المياه في الاردن : الواقع المائي في الصيف المقبل مطمئن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 11:07 مساءً - دوت الخليج :– أكد مساعد أمين عام وزارة المياه والري/ الناطق الإعلامي عمر سلامة، أن الوضع المائي في الأردن خلال موسم الصيف المقبل مطمئن ومختلف عما كان عليه الوضع خلال السنوات الماضية.

وبين : أن الموسم المطري لهذا العام خاصة ومع المنخفض الحالي الذي يؤثر على المملكة وما يرافقه من هطولات مطرية غزيرة، رفع مخزون السدود، وهو ما سيُعزز من الواقع المائي في الأردن الصيف المقبل.

وأضاف أن موسم الصيف المقبل لن يخلو من بعض المشاكل، لكنه لن يكون بنفس مستوى الأعوام السابقة التي شهدت معاناة حقيقية وتحدي كبير في تزويد محافظات ومناطق المملكة بالمياه خاصة مع جفاف العديد من السدود ، وفق هلا اخبار .

وبين سلامة أن الموسم المطري لهذا العام من المتوقع أن يوفر مصادر مائية متعددة لغايات الشرب والزراعة، حيث عزز الموسم المطري الحالي من مخزون سدود المملكة بشكل عام، خاصة الجنوبية منها (الكرك، الطفيلة، مادبا، معان)، كما سيكون له أثرا إيجابيا في مناطق جنوب العاصمة عمان.