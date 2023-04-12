خبير للقاهرة الإخبارية: قوة علاقات مصر والإمارات تنعكس إيجابيا على العرب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مسعود الأحبابى الخبير الاستراتيجى، إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تنطلق من أسس راسخة وقوية فى ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعبين الشقيقين المصرى والإماراتى.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية "دانيا الحسينى" فى برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العلاقات تنعكس إيجابيا على العلاقات العربية العربية، بخاصة أن القيادتين تسعيان إلى لم الشمل العربى.

وأوضح أن آخر لقاء بين القيادتين قبل اليوم كان من شهرين، للسعى إلى لم الشمل العربى وتصفير المشاكل بين الدول العربية، وهما يعلمان أن استمرار هذه المشكلات يعطل التنمية فى الدول العربية، ما يؤثر على المواطن بشكل عام.

ولفت إلى أن الشراكات بين قيادتى الإمارات ومصر تطورت فى السنوات التسع الأخيرة، ووصل حجم التبادل التجارى 300 مليار دولار، ونحو 28 مليار دولار استثمارات إماراتية فى الداخل المصرى.