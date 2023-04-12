اسعار الخضار والفواكة في السوق المركزي ليوم الأربعاء في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2373 طنا، منها 1877طن خضار، و343 طن فواكه، و151طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و30 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45 قرشا، والبطاطا بين 25 و40 قرشا، والبندورة بين 20 و30 قرشا، والجزر بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 20 و35 قرشا، والزهرة بين 30 و60 قرشا، والليمون بين 60 و80 قرشا، والموز البلدي بين 65 و100قرش.

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