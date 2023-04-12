الزميلة بتول دانو تيكا تباشر الاحد تغطية مجلس النواب لصالح قنوات البث الاردنية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج - تباشر الزميلة بتول دانو تيكا تغطيتها لفعاليات وجلسات مجلسي النواب والأعيان اعتبارا من الاحد المقبل . وكانت الزميلة بتول تيكا عادت الى الاردن بعد رحلة خاصة للولايات المتحدة واوروبا .

عودة ميمونة واهلا بالزميلة العزيزة بتول في بيتها الثاني قنوات البث الاردنية .

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