تعرض احد الاشخاص لاعتداء بواسطة " بلطة " في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 10:06 مساءً - المدينة نيوز :- ينقل الدفاع المدني في هذه الاثناء شخصا مضرجا بالدماء في منطقة المخللات في عين الباشا .

مصادر قالت للمدينة بأن الشخص المذكور تعرض لاعتداء من قبل آخر بواسطة اداة حادة يعتقد انها " بلطة " وفق بعض الشهود .

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