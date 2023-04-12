قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- قصف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، منطقة مفتوحة بين مخيم الرشيدية وبلدة الناقورة اللبنانية الحدودية، وفق ما أفاد مصدر أمني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف المصدر ، أن القصف الذي اقتصرت أضراره على المادية فقط، يأتي بالتزامن مع استنفار إسرائيلي في المواقع الحدودية الأمامية تخلله طلعات استكشافية للطيران والذي قابله في الجانب اللبناني دوريات مكثفة للجيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل على طول الحدود وفي القرى والبلدات الواقعة ضمن عمل اليونيفيل .

وأعلنت اليونيفيل في بيان، اليوم "أنه في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ يوم أمس، وبعد ذلك مباشرة، سمع أفراد اليونيفيل دوي انفجارات في محيط مدينة صور".

وأضاف البيان، أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، أكد أن الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة وتنذر بتصعيد خطير، داعيا جميع الأطراف إلى وقف كل أعمال التصعيد عبر الخط الأزرق .

--(بترا)

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