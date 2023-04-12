العالم اليوم - بعد الخسارة المذلة.. بايرن يدعم لاعبه ضحية الإهانات العنصرية

انتم الان تتابعون خبر بعد الخسارة المذلة.. بايرن يدعم لاعبه ضحية الإهانات العنصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 08:24 مساءً - استنكر نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الأربعاء، الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدّم أداء مخيباً للآمال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفاد عملاق بافاريا في بيان غداة خسارته أمام مانشستر سيتي صفر-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أن "النادي بأكمله" يدعم دايو أوباميكانو.

وكتب بايرن عبر صفحته الرسمية على إنستغرام: "جميعنا، في النادي، يندد بالعنصرية بأقوى طريقة! النادي بأكمله خلفك أوبا!".

وارتكب مدافع منتخب "الديوك" خطأً فادحا تسبب في ثاني أهداف مانشستر سيتي الثلاثة، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم.

وقال لاعب وسط بايرن وقائده، يوزوا كيميش، عقب المباراة: "الأمر صعب للغاية على أوبا، لكن وجوده (في النادي) ليس من دون أسس. لديه صفات رائعة ونحن نؤمن به"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.