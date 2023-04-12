العالم اليوم - 5 أطعمة يجب الابتعاد عنها إذا أردت "بطنا مسطحة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 07:23 مساءً - يعاني الكثير من الأشخاص من الدهون في منطقة البطن، حتى أولئك الذين يتمتعون بأجسام رشيقة، ويعود السبب في هذا إلى عدد من العوامل، أبرزها ما نأكله.

وتلعب بعض الأطعمة دورا كبيرا في زيادة دهون البطن، ومن بينها: السكر للسكر الكثير من الآثار السلبية على جسمك، لذا فليس من الغريب أنه مرتبط أيضا بدهون البطن الزائدة.

تجنب السكر إلى الأبد سيكون أمرا صعبا بالتأكيد، لكن حاول الحد من الكمية التي تستهلكها يوميا.

احذر من السكر الموجود في الأطعمة أو المشروبات غير المتوقعة، مثل الزبادي والعصائر ومشروبات القهوة. الأغذية المعلبة الأطعمة المعلبة والمعالجة ضارة، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم والسكر.

هذه الأطعمة تحتوي أيضا على الدهون المتحولة المضافة.

تساعد الدهون المتحولة على إطالة العمر الافتراضي للأطعمة، لكنها تسبب أيضا الالتهابات ودهون البطن الزائدة . الكربوهيدرات المكررة لست مضطرا إلى اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لتكون صحيا، لكن عليك اختيار الكربوهيدرات الصحيحة.

ثبت أن الكربوهيدرات المكررة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والقيمة الغذائية، تزيد من دهون البطن، في حين أن الحبوب الكاملة الغنية بالألياف يمكن أن تقللها، وفق ما ذكر موقع مجلة "ريد بوك". الجبن يعشق الكثيرون تناول الجبن ويتلذذون بأنواعه المختلفة، إلا أن تناول كميات منه يزيد من دهون البطن، نظرا لاحتوائه على دهون مشبعة.

لكن نظرا لعشق الجبن من قبل كثيرين، فتناوله باعتدال وعوّض عن الرغبة الشديدة فيه، بالحصول على الدهون الصحية الموجودة في سمك السلمون والزيت والجوز . الحليب ومنتجات الألبان سواء كان يعاني الشخص من عدم تحمل "اللاكتوز" منذ الولادة أم لا، فإنه مع تقدمنا في العمر، يبدأ الكثيرون في مواجهة صعوبة في هضم اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان.

قد يؤدي هذا إلى اضطراب عملية الهضم والتسبب في "الغازات" المزمنة والانتفاخ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي منتجات الألبان كاملة الدسم إلى زيادة دهون البطن عند تناولها بكميات كبيرة.

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