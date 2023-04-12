تسجل أول وفاة بإنفلونزا الطيور في الصين

تسجل أول وفاة بإنفلونزا الطيور في الصينأعلنت منظمة الصحة العالمية امس الثلاثاء وفاة امرأة جنوب شرق الصين جراء إصابتها بأنفلونزا الطيور "أتش3أن8" (H3N8) في اول اعلان حالة وفاة بهذا المرض في العالم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة القول أصيبت هذه المرأة بالمرض في 22 فبراير ونُقلت في الثالث من مارس إلى المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي، وقضت في 16 مارس.. مشيرة إلى أن "المريضة كانت تعاني من أمراض مزمنة وسبق أن خالطت دواجن حية قبل ظهور المرض كما سبق أن تواجدت طيور برية حول منزلها".

واضافت المنظمة: "لم يصب أي من المخالطين لهذه الحالة بالعدوى أو أعراض المرض حتى توقيت إعداد هذا التقرير". مؤكدة أن البيانات المتاحة أظهرت أن هذا الفيروس لا ينتقل بين البشر، وبالتالي فإن "خطر انتشاره على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي يعتبر منخفضا".

وسبق أن سجلت إصابتان بشريتان غير مميتتين به في الصين في أبريل ومايو من العام 2022.

رُصد فيروس "أتش3أن8" للمرة الأولى في أمريكا الشمالية، ومن المعروف أنه ينتقل إلى الخيول والكلاب وأسود البحر. وقد يكون ارتياد سوق الطيور الحية السبب في التقاط العدوى، لكن "المصدر الدقيق لهذه العدوى لم يعرف بعد، وكذلك الصلة بين هذا الفيروس وبقية أنواع أنفلونزا الطيور من النوع "أتش3أن8" المنتشر في البيئة الحيوانية"، بحسب منظمة الصحة العالمية التي دعت إلى إجراء أبحاث حول هذه المسألة.