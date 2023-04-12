العالم اليوم - بلومبرغ: هولندا ستوقف واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 06:22 مساءً - ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الأربعاء، نقلا عن مقابلة مع وزير الطاقة الهولندي روب يتن أن هولندا تعمل على وقف كل وارادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وقال يتن للوكالة إن هولندا توقفت عن إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام، وتتطلع إلى إنهاء العقود السابقة، وأضاف أن المحادثات مع الشركات ما زالت مستمرة.

وقالت الوكالة إن قرار الحكومة الهولندية سيطبق على العقود الفورية وطويلة الأجل.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع عقوبات على قطاع الطاقة الروسي تضمنت حظرا على استيراد النفط المنقول بحرا وحدا أقصى على الأسعار في محاولة للحد من إيرادات روسيا وذلك ردا الحرب في أوكرانيا.