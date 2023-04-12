الأردن : العثور على جثة طفل في جرش

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 05:01 مساءً - دوت الخليج :- عثرت الاجهزة الامنية مساء اليوم الثلاثاء على جثة طفل معلقة بحبل في محافظة جرش . وبين مصدر : انه تم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة معلقة بحبل على شجرة بالقرب من منزله ، وتم نقل الجثة الى الطب الشرعي لتحديد اسباة الوفاة . وفتح تحقيق في القضية .

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