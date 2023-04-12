مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالقدس: هدوء حذر يخيم على الأقصى

جدة - نرمين السيد - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هناك حالة من الهدوء الحذر يخيم على القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بعدم السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال العشر أيام الأخيرة من رمضان.





وأضافت خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك مشاورات عدة ما بين جماعات الهيكل المزعوم وبين الحكومة الإسرائيلية فى محاولة لإقناعها للسماح لها بافتحام المسجد الأقصى المبارك، ولكن نتنياهو التزم بالوضع التاريخى القائم، والذى لا يسمح باقتحام المسجد الأقصى خلال العشرة أيام الأخيرة". وتابعت: "كان هناك مشاورات استمرت ساعات، وكان هناك بيان من وزير من الأمن الذى أعيد إلى منصبه وقرار من الشرطة والشاباك بألا يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك". واستطردت: "الجماعات الاستيطانية حاولت الدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأن يزوروا المسجد الأقصى، وأنه مفتوح لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين إلا أن وسائل الإعلام العبرية، وكانت قد أكدت أنه لا سماح وأن الشرطة لن تؤمن الاقتحامات".

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