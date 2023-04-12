باحث صينى لـ«القاهرة الإخبارية»: تصعيد بكين ضد تايوان سببه انتهاك السيادة

وأضاف رونج فى مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الصين تهدف إلى الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة أراضيها، وأوضح أن الصين لا تسعى إلى استفزاز الدول المجاورة لها، لأنها تعتبر جزيرة "تايوان" جزء لا يتجزأ من الأراضى الصينية ولها حق الرد السيادى، وذكر أن الصين ترفض انتهاك سيادة الدول والعمليات العسكرية التى تجرى من أجل توحيد أراضيها.
ويرى رونج أن المناورات العسكرية التى تُجريها الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين هى الأكبر منذ أعوام، وبمثابة نقطة انطلاق لمواجهة مفتوحة بين واشنطن وبكين، وطالب بضرورة الاستمرار على التواصل المفتوح مع الأطراف كافة.
ولعل أبرز أحد أسباب مخاوف دول الجوار من الصين وفقًا للباحث الصينى، النظرية التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وهى "التهديدات الصينية"، لكى تلجأ إلى واشنطن من أجل الحفاظ على مصالحها، مؤكدًا أن السبب الرئيسى وراء الصراعات داخل هذه المنطقة التدخلات الأمريكية.
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