العالم اليوم - رئيس الصين يلمح لـ"معركة قتالية".. وكشف سبب حظر تايوان الجوي

انتم الان تتابعون خبر رئيس الصين يلمح لـ"معركة قتالية".. وكشف سبب حظر تايوان الجوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 02:24 مساءً - دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، القوات المسلحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي"، فيما كشفت وزارة النقل التايوانية، سبب فرض الصين منطقة حظر جوي فوق الجزيرة.