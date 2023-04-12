نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021 على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 02:11 مساءً - استورد الأردن من العراق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية لتجهيز النفط الخام منذ أيلول 2021 وحتى نهاية آذار الماضي، كميات نفط بلغت قرابة الـ 4.5 ملايين برميل.

وأضافت الوزارة : أن الكميات التي استوردها الأردن من العراق كانت بمعدل وصل قرابة (9,992) برميل لكل يوم شكلت حوالي (7%) من احتياجات المملكة.

وأشارت إلى أنها ستعمل بمجرد استلامها الموافقة من الجانب العراقي على تجديد العمل بمذكرة التفاهم باستكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف استيراد النفط الخام العراقي عند توقيع مذكرة التفاهم.

ووافق العراق على تجديد العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام وذلك لمدة سنة واحدة، بعدما أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة الثلاثاء.

وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل ذيابات في تصريح سابق : إن الشركة أوقفت استيراد النفط حتى يتم توقيع المذكرة من البلدين وعلى الحكومة توقيع الاتفاقية حتى يتم استئناف توريد النفط إلى الأردن، مشيرا إلى أن التأخير قد يكون من الجانب العراقي ، وفق المملكة .

وأشار إلى أنه سيتم تعويض الشركة عن الأيام التي توقف استيراد النفط فيها حتى يتم توقيع المذكرة، مشيرا إلى أن المذكرة الجديدة تسمح باستيراد 10 آلاف برميل يوميا.

وبين ذيابات أن الشركة استوردت عبر ناقلاتها 310 آلاف برميل نفط خلال شهر آذار 2023.