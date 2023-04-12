خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا بوابة للدفاع عن الناتو وأوروبا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكرانى للحوار، إن أوكرانيا لديها خطط متعددة لمواجهة الموقف على الأرض لمواجهة روسيا، فهى لديها تعبئة دائمة تشمل تدريب الجنود الأوكران فى كل الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وتدريب أمريكى وحلف الناتو، ونحن لا نتكلم عن مئات بل الآلاف من الجنود الأوكران، وهم يرسلون باستمرار لتدريبهم، وعندما ينتهون من التدريب يعودون إلى سكنات الحرب والمواجهة للدفاع عن بلدهم وحماية السيادة الأوكرانية".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "كنا نأمل أن يكون هناك حشد لدعم مسار التفاوض وإيقاف الحرب، والبحث عن أفق للخروج من هذه الحرب العدوانية التى استنزفت الجميع، فالحرب استنزفت جزءا من الاقتصاد الأوكرانى وأثرت عليه، سواء بالتضخم أو ارتفاع الأسعار، ولكنها تضع خطط طوارئ سريعة وتحاول قدر المستطاع الخروج بأقل الأضرار لأن لديها عقيدتها". وتابع: "عقيدة أوروبا أن أوكرانيا بوابة للدفاع عن الناتو والاتحاد الأوروبى، وأوكرانيا حليف موثوق وتملك مساحة كبيرة شاسعة يمكن أن تكون عازلا بين امتداد القوات الروسية والمواجهة مع الناتو، وهو عازل حقيقى طبيعى بين روسيا والناتو لكن لم يكن هناك أدوات فاعلة لكثير من الدول سواء روسيا التى اعتدت أو الدول التى لها تأثير دولى فى المعادلة على امتصاص واحتواء الأزمة منذ بدايتها".

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