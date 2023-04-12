العالم اليوم - بعد فيديو قطع الرأس.. زيلينسكي يدين "الوحوش الروس"

انتم الان تتابعون خبر بعد فيديو قطع الرأس.. زيلينسكي يدين "الوحوش الروس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 01:23 مساءً - دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، ما وصفهم بـ"الوحوش" الروس، بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عملية قطع رأس رجل يعتقد أنه أسير حرب أوكراني، فيما دعا الكرملين إلى "التحقق من صحة" التسجيل.

ونشر تسجيل الفيديو على تطبيق إنستغرام، وهو يظهر، حسب كييف، جنديا روسيا يقطع رأس أسير أوكراني بسكين.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام: "كم يقتل هؤلاء بسهولة". وأضاف الرئيس الأوكراني: "العالم بأسره يجب أن يشاهد هذا الفيديو لإعدام أسير حرب أوكراني".

وأكد أن "هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها"، لكن الكرملين رد بالدعوة إلى التحقق من "صحة" الفيديو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين: "هذه بالطبع صور مروعة."

وأضاف "في عالم التزييف الذي نعيش فيه يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو".