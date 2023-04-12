لأول مرة منذ 12 عاما.. رئيس كورى جنوبى يزور واشنطن

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الكورى يون سيوك يول الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لعقد قمة مع نظيره الأمريكى جو بايدن، فى واشنطن، يوم 26 أبريل الجارى، وستكون هذه هى الزيارة الأولى لرئيس كورى جنوبى للولايات المتحدة منذ 12 عاما.





وأضافت الوزارة - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن الجانبين يعتزمان - خلال الزيارة - مناقشة سبل تعزيز الردع الموسع لواشنطن ضد التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية، كما سيتم مناقشة التعاون فى مجالات أخرى منها التكنولوجيات المتقدمة والأمن الاقتصادى وتبادل الزيارات بين الشعبين، وذلك بناء على نتائج القمة السابقة التى عقدت فى سول فى العام الماضى. وأشارت إلى أنها تتوقع أيضا أن تكون زيارة الدولة بمثابة فرصة لتحقيق رؤية "تحالف كورى جنوبى أمريكى عملى"، والذى "يحمى حياة وسلامة شعبى البلدين"، ويدعم القيم الأساسية المشتركة بينهما.

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