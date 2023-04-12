العالم اليوم - حادث سير مروع في مصر.. 6 قتلى و3 مصابين

انتم الان تتابعون خبر حادث سير مروع في مصر.. 6 قتلى و3 مصابين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 12:22 مساءً - قال مصدران أمنيان، الأربعاء، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم في حادث انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة في محافظة الجيزة المصرية.

وأوضح المصدران أن الحادث جاء نتيجة انقلاب حافلة صغيرة واصطدامها بسور أسمنتي على طريق مصر - الإٍسكندرية الصحراوي بسبب السرعة الزائدة خلال محاولة لتفادي إحدى المركبات الأخرى.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من بني سويف، كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى الهرم.

كما أصيب 3 آخرين في الحادث، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.